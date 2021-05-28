İslam alemi için önemli ve anlamlı günlerden birisi olan Cuma gününe bir kez daha erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Camilere giderek Cuma namazı ibadetini yerine getirmeye hazırlananlar, haftada 1 kez kılınan namazın kılınış bilgilerini yeniden gözden geçirmek isteyerek "Cuma Namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle, Cuma Namazı kılınışı, abdest alınışı ve okunacak dualar sureler ile ilgili tüm detaylar şöyle;