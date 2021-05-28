Denizli'de akılalmaz vurgun! Gerçeği öğrenince şoke oldu!



'BEN KANDIM BAŞKALARI KANMASIN'



Dolandırılan G.A. altınlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Beni telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın FETÖ dosyasında geçtiğini söylediler. Evimde altınların olduğunu ve bunlardan inceleme yapmak ve parmak izi almak için geleceklerini belirttiler. Yaklaşık 2 saat telefonda konuştuk. Eve sivil polis gönderdiklerini anlattılar. Bir kişi geldi, bu kişiye düğünümde takılan bütün altınlarımı verdim. Olayın farkına bile varamadım. Aradan 1 saat geçti ve evime jandarmalar geldi. Dolandırıldığımı söylediler ve altınlarımı teslim ettiler. Jandarma gelene kadar dolandırıldığımın farkında bile değildim. Jandarma olaya karışan kişileri kısa sürede yakalamış. Altınlarımı da bana teslim ettiler. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Kimse evine gelip altın para isteyenlere inanmasın. Ben kandım başkaları da kanmasın" dedi.