Derya konuştu, dehşetin sırrı çözüldü! Erkek arkadaşı tutuklanmıştı...

'KİMSE YÜZÜNDEN DÜŞMEDİM'

Mucize eseri ölümden dönen Kılıç, olayla ilgili ifade vermesi beklenen Derya Kılıç, sosyal medya hesabından yakınlarına bilgi vermek amacıyla paylaşımda bulundu, olayla ilgili bilgi verdi. Kılıç, yaptığı paylaşımda, "Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek. Günlerim dinlenmekle devam edecek ve şu sıralar tüm vaktimi kendimle ilgilenerek devam edeceğim" ifadelerini kullandı.