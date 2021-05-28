Diyarbakırlıların 'Petrol' sevinci! 'Buğday ektiğimiz yerden petrol fışkırdı"

Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.