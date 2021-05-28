Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakırlıların 'Petrol' sevinci! 'Buğday ektiğimiz yerden petrol fışkırdı"
Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:19 Son Güncelleme: 28.5.2021 11:31

Diyarbakırlıların '' sevinci! 'Buğday ektiğimiz yerden petrol fışkırdı"

DHA
Diyarbakırlıların 'Petrol' sevinci! 'Buğday ektiğimiz yerden petrol fışkırdı

Başkan 'ın müjdesi 'da sevinçle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır’da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" açıklaması büyük heyecan yarattı. Arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı." dedi.

Türkiye'nin denizde ve karada yer altı zenginliklerini arama faaliyetleri sonuçlarını vermeye devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması kentte sevinç yaşattı. Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edileceği bildirildi.

GÜNLÜK ÜRETİM 43 BİN 300 VARİLE ULAŞTI
TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 70 sondajda 37 bin 500 varil petrol elde ediliyor. Diyarbakır'da yeni keşfedilen kuyularla birlikte bölgede günlük petrol üretiminin 43 bin 300 varile ulaştığı bildirildi.

'BUĞDAY VE ARPA EKTİĞİMİZ YERDEN PETROL FIŞKIRDI'
Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi.

Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

Akbaş Mahallesine komşu Batman'a bağlı Kocalar köyü sakinlerinden Sabri Durak ise petrolün çıkmasına, mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyiz. Petrol bize iş imkanı sağlayacak" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakırlıların 'Petrol' sevinci! 'Buğday ektiğimiz yerden petrol fışkırdı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA