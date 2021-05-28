Doktora görevi başında bıçaklı saldırı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ertan İskender görevi başında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde poliklinik bölümünde meydana geldi. Ortopedi asistanı olan Dr. Ertan İskender, hasta muayene ettiği sırada taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Acil servisteki ilk tedavisinin ardından ameliyata alınınan İskender'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Saldırgan Bayram N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.