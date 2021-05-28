İNSANLIK İÇİN UYANIŞ BAŞLADI

Okçunun okuyla temsil edilen Yay enerjisi, niyetlerimizi belirlememizi ve okumuzu bu yöne doğru hedeflememizi sağlar. Niyetimiz yolculuğuna rehberlik etse de, nereye gideceğimiz bizim kontrolümüzde değildir.



Bu Tutulma zamanında ortaya çıkan her ne olursa olsun, rehberlik için bu enerji ile bağlantı kurun. Daha büyük resme odaklanmak, zihniyetinizi arındırıp bakış açınızı genişletip genişletemeyeceğinizi görmek ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak için kullanın bu güçlü dönüştürücü enerjiyi. Ayrıca, Mayıs 2020'de bu tutulma döngüsü ilk başladığında ortaya çıkan olayları gözden geçirin.



Sonunu düşünen hayat yolculuğunda kahraman olamaz şimdi okunuzun hedefi bulmasına özen gösterin. Yakında yeni niyetlerin belirlenmesinin ve ortaya çıkacak yeni bir dönüşüm etkisinin sizi içine alacağı zamanının geleceğini bilin.



Tutulmalar tipik olarak çiftler halinde gelir ve buna kardeş tutulma olan 11 Haziran 2021'de bir Güneş Tutulması eşlik edecek. Bu haziran tutulmasında, bu niyetleri belirleme ve şimdiye kadarki tüm yollardan yeni maceralar yaratma fırsatını yakalayacağız.