Kanlı Ay Tutulmaları nadirdir ve tam tutulma olduğunda Ay'ın kırmızımsı renk tonu nedeniyle bu adı alır. En son Kanlı Ay Tutulmasını Ocak 2019'da yaşadık bu yüzden bu, enerjiler her birimiz ve toplumsal nitelikte oldukça etkileyici olacak. Bu tutulmanın tüm dünya üzerindeki etkileri ile ilgili olarak merak edilenleri ise Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı.
DENGELER DEĞİŞİYOR
Süper Kanlı Ay Tutulması, adaletin adaletsizlikleri yerle bir edeceği büyük bir değişim enerji sürecini başlatıyor. Bu tutulma ile bir çağ kapanıp yeni bir çağ başlıyor. Astrolojide, kanlı Ay tutulmalarının ani bir değişim ya da hayatlarımızı yeni bir yöne dönüştürme veya değiştirme ihtiyacını ortaya koyar. Kanlı Ay tutulmasında, hayatımızı engelleyen büyük bir korkuyu yapmak isteyip yapamadıklarımızı özgürleştirici enerjiler olarak etkili olacak bizim için yeni bir yolun açıldığına tanıklık edeceğiz.
Tutulmalar, gökyüzünün en önemli olaylarıdır bizi olmamız gereken yere taşıyan enerjilerdir. Bizi yaşamlarımızın bir sonraki bölüme ve ruhumuzun daha yüksek bir evrimine yükselten ve iten enerjileri temsil ediyorlar. Yeni ve daha yüksek bir bilinç durumuna kuantum sıçramayı beraberinde getiriyor bu tutulma.
Tutulma zamanında 2019'dan bu yana yaşadığınız çıkmazlar, zihinlerinizde uyanacak. Bu durum zorlu hissettirse bile, tutulmalar gelişim yenilenme zamanının geldiğinin habercisidir.
Bu Kanlı Ay Tutulması, Yay burcuna denk geliyor ve Mayıs 2020'de başlayan Tutulma döngüsünün bir parçası.
Yay, yüksek akıl ve bilgeliğe hükmeder. Onun enerjisi, daha büyük resme odaklanmamızı ve olayları daha geniş bir bakış açısıyla görmemizi sağlar.
İNSANLIK İÇİN UYANIŞ BAŞLADI
Okçunun okuyla temsil edilen Yay enerjisi, niyetlerimizi belirlememizi ve okumuzu bu yöne doğru hedeflememizi sağlar. Niyetimiz yolculuğuna rehberlik etse de, nereye gideceğimiz bizim kontrolümüzde değildir.
Bu Tutulma zamanında ortaya çıkan her ne olursa olsun, rehberlik için bu enerji ile bağlantı kurun. Daha büyük resme odaklanmak, zihniyetinizi arındırıp bakış açınızı genişletip genişletemeyeceğinizi görmek ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmak için kullanın bu güçlü dönüştürücü enerjiyi. Ayrıca, Mayıs 2020'de bu tutulma döngüsü ilk başladığında ortaya çıkan olayları gözden geçirin.
Sonunu düşünen hayat yolculuğunda kahraman olamaz şimdi okunuzun hedefi bulmasına özen gösterin. Yakında yeni niyetlerin belirlenmesinin ve ortaya çıkacak yeni bir dönüşüm etkisinin sizi içine alacağı zamanının geleceğini bilin.
Tutulmalar tipik olarak çiftler halinde gelir ve buna kardeş tutulma olan 11 Haziran 2021'de bir Güneş Tutulması eşlik edecek. Bu haziran tutulmasında, bu niyetleri belirleme ve şimdiye kadarki tüm yollardan yeni maceralar yaratma fırsatını yakalayacağız.
TEMİZLENİYOR, ARINIYOR GÜÇLENİYORUZ.
26 Mayıs Süper Kanlı Ay Tutulması'nın doğası gereği, yüzeye çıkan sırları veya gizli bilgileri de keşfedebiliriz. Değişime veya dönüşüme ilham veren bu bilgidir, ancak bir uyanışa da yol açacak olan bu bilgidir.
Bilgi güçtür ve bu yeni bilginin bize çok ihtiyaç duyduğumuz netliği ve nereye gittiğimiz ve sonraki adımlarımızın ne olması gerektiğine dair cevaplar verebileceğini çok iyi görebiliriz.
FARK EDİN!
İletişim gezegeni olan Merkür, bu tutulma zamanında Venüs'e yakın olacak ve kalpten konuşma, şefkatle konuşma ve korku yerine sevgi ile ifade etme gücümüzü ortaya koymamızı sağlayacak. Tutulmalar hepimizi farklı şekilde etkileyebilir, ancak hepimiz bunların getirebileceği derin duyguları hissetmek zorundayız.
Dolunaylar her zaman kendi duygularımızın yüzeye çıkabildiği bir zamandır ve bir tutulmada, özellikle bir Kanlı Ay Tutulmasında, bu çok güçlü hale gelecek.
Ay karanlığa düştüğünde, yüzeye çıkan tüm karanlık olay ve duygularımızı sembolize eder. Perde arkasında gizlenen tüm gölgeler birdenbire farkındalığımız ile ortaya çıkar. Kalbinizden gelen tüm duyguları onurlandırın, ancak bunalmış hissetmeye başlarsanız, aynı karanlık noktada kalmayın.
Büyütücü görevi görebilen Jüpiter de bu tutulma sırasında oldukça aktiftir ve bu enerjiye katkıda bulunur. Bununla birlikte, her şeyin daha net hissedilebileceğini ve herhangi bir duyguyu anlamanın daha kolay olabileceğini unutmayın.
Tutulmalar güçlü olduğu için, enerjisinin diğer tarafına haziran Güneş tutulmasına kadar ulaşamayabiliriz, bu yüzden sabırlı olun ve bunun da geçeceğini bilin.
DEĞİŞİM GETİRECEK
Kanlı Ay Tutulmalarının hava koşullarında değişimlerine neden olduğu, doğa olayları ve aynı zamanda küresel sahnede ortaya çıkan gerilimleri artıracağını ülkeler bazında unutmamalıyız. Antik astrolojide, Kanlı Ay Tutulmaları Liderler krallar, kraliçeler ve ülke yöneticileri için kötü alametler olarak değerlendiriliyordu. Karanlığın uzun süredir olumsuz olduğuna inanılıyordu. Fakat bir diğer yandan karanlığın dönüştürücü bir etkisi olduğu da gerçek karanlıkta kendi ruhumuzla bağlantı kurabiliriz ve karanlıkta herkes için daha parlak ve daha iyi bir dünya hayal edebiliriz.
Gölge, Ay'ın yüzüne düştüğünde, sezgisel, gizli güçlerimiz yükselir. Odağımızı bu dünyadan uzaklaştırmaya ve görünmeyen ruh dünyasına, yüksek bilince ve sonsuz olasılıklara girmeye teşvik ediliyoruz.
Tutulmalar, Evren'in armağanları olan ve bizi olmamız gereken yere koyan şahane olaylardır. Bize bu köprüyü evrimimizin yeni bir durumuna doğru yürümemiz için aktive ediyorlar. Değişim getiriyorlar ama aynı zamanda uyanış ve ruh yolumuzda seviye atlama fırsatı da getiriyorlar.
Bu tutulmanın derslerine ve yolculuğuna odaklanın. Varlığınızı içsel, gerçek benliğinizle bağlantı kurmak için kullanın. Ortaya çıkan herhangi bir değişiklik veya dönüşümün kaderinizin bir parçası olduğunu ve sizi evriminizin bir sonraki bölümüne götürmek için orada olduklarını kabul edin.
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