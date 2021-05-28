En az boşanma Türkiye’de

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı istatistik servisi Eurostat, ülkelere göre boşanma verilerini paylaştı. Eurostat'ın verilerine göre, AB ülkelerinde 1964'ten bu yana evlilik oranları yarı yarıya düşüş gösterirken boşanma oranları ise iki katına çıktı. TürkRus.com sitesindeki habere göre Avrupa kıtasında boşanma sayısının en yüksek olduğu iki ülke Ukrayna ve Rusya oldu. Konuyu haberleştiren Rus basını, Rusya'da her 3 evlilikten neredeyse 2'sinin boşanmayla sonuçladığına dikkat çekti. Ukrayna'da 100 çiftten 67.5'i boşanırken, Rusya'da bu sayı 65.6. Türkiye ise 100 çifte karşılık 25.7 boşanma ile listenin son sırasında yer alıyor.Dünyanın düzenini değiştiren koronavirüs salgını sürecinde yaşanan boşanma verilerindeki artış dikkat çekiyor. Pandemi esnasında ayrılma kararı alan çiftlerin, salgın öncesinde böyle bir düşüncesinin olmaması ve geçim sorunu yaşamaması ise Kovid-19'un evlilikleri de kötü etkilediğini ortaya koydu. Son yıllarda Avrupa kıtasında yer alan ülkelerdeki boşanma oranlarında bir artış olduğu ancak pandemi sürecinde bu artışın daha da arttığı görüldü.