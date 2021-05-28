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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:39

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kdz. ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda L.Ö isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden L.Ö. isimli şüphelinin işyerine ve evine düzenlenen operasyonda, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet sarma aparatı,1 adet 9 mm çapında Glovk marka silah ve 119 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör ve 1 adet telefona el konulduğu ve L.Ö. hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti! suçundan işlemlere başlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüphelinin de İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuları Kdz. Ereğli ve Alaplı'da piyasaya sürdükleri bilgisini alarak Alaplı ilçesinde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 300 gram niteliği tespit edilemeyen uyuşturucu, 10 gram metamfetamin, 5 gram toz esrar, 13 adet kenevir bitkisi, 45 adet LYRCA uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet 9 mm fişek, 21 adet 7.65 mm fişek, 11 adet cep telefonu, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.T., L.T., B.T., H.Ş., U.K., U.A isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü ve haklarında işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
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