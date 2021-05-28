Evde uyuşturucu yapıp satıyorlardı yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili İlimiz Pendik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik Güzelyalı, Yukarı Mahalle ve Hürriyet Mahallelerinde D.D., E.Ü. ve M.A.E., isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu yetiştirip, bu uyuşturucuları sattıkları ihbarını aldı.



İhbar üzerine adreslere baskın yapan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 34 kök Hint Keneviri, 950 gram marihuana bitki yaprakları, 13 adet tabanca fişeği, 12 adet farklı renklerde led ışık, 1 adet vantilatör, 2 adet fan, 2 adet buhar makinası, 48 adet şeffaf paketler içerisinde saksı, 14 adet bitki güçlendirici ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.