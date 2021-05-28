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Giriş Tarihi: 28.5.2021 16:54

Evde uyuşturucu yapıp satıyorlardı yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Evde uyuşturucu yapıp satıyorlardı yakalandılar

Pendik’te evlerinde uyuşturucu imal edip sattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, led lambalar ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili İlimiz Pendik ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik Güzelyalı, Yukarı Mahalle ve Hürriyet Mahallelerinde D.D., E.Ü. ve M.A.E., isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu yetiştirip, bu uyuşturucuları sattıkları ihbarını aldı.

İhbar üzerine adreslere baskın yapan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 34 kök Hint Keneviri, 950 gram marihuana bitki yaprakları, 13 adet tabanca fişeği, 12 adet farklı renklerde led ışık, 1 adet vantilatör, 2 adet fan, 2 adet buhar makinası, 48 adet şeffaf paketler içerisinde saksı, 14 adet bitki güçlendirici ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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Evde uyuşturucu yapıp satıyorlardı yakalandılar
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