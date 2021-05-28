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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:45

Evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Genç kız böyle ifade verdi...

DHA
Evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Genç kız böyle ifade verdi...

'nin Kadirli ilçesinde önceki gün dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cennet Korkmaz isimli genç kız, boşmış olan babası yeniden evlenmek istediğini söyleyince mutfaktan aldığı bıçakla babasını öldürmüştü. Cennet Korkmaz'ın emniyetteki ifadesinde yeniden evlenme konusu açılınca tartıştıklarını ancak olay anını hatırlamadığını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeniden evlenmek istediğini söyleyen babası Sinan Korkmaz'ı (45) bıçaklayarak öldüren Cennet Korkmaz'ın, (20) ifadesinde aralarında yaşanan tartışmayı bildiğini, ancak olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, 26 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan Korkmaz, kızı Cennet Korkmaz'a yeniden evlenmek istediğini söyleyince tartışma çıktı. Baba-kız tartışarak evden çıktı.

EVLİLİK KARARINA KIZIP ÖLDÜRDÜ

Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet Korkmaz, tekrar içeri girip mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü. Korkmaz, babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinan Korkmaz, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Olayın ardından suç aleti bıçakla polise teslim olan Cennet Korkmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cennet Korkmaz'ın polise verdiği ifadesinde babasıyla yaşadıkları tartışmayı anlattığını, ancak olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

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Evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Genç kız böyle ifade verdi...
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