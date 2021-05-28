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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Freni boşaldı minibüse çarptı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Freni boşaldı minibüse çarptı
ARNAVUTKÖY'DE Ömerli Mahallesi'nde dün yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı forkliftin freni boşaldı. Yolda savrulmaya başlayan forklift, karşı yönden gelen bir yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs ise kaldırım üzerindeki elektrik direğine bindirdi. Kazanın ardından forklift sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaşırken minibüs sürücüsü Erol Hızlı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Hızlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Freni boşaldı minibüse çarptı
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