Galata Kulesi’nden düşen genç kız öldü

BEYOĞLU'NDA Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen 20 yaşındaki Hilal Yağmur isimli genç kız hayatını kaybetti. Dün saat 15.30 sıralarında kuleyi gezen 20 yaşındaki Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından aşağıya düştü. Genç kızın kuleden düşmesiyle birlikte çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kız hayatını kaybetti. Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Polis, genç kadının intihar edip etmediği konusunda inceleme başlattı.