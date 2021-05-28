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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:41

'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...

DHA
Gezi Parkı'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...

’nda, kırık cam şişesiyle tehdit ettiği İranlı turistin 2 bin lirası ile cep telefonunu gasp eden kişi metro istasyonunda yakalandı.

Olay, Taksim Gezi Parkı'nda yaşandı. Parkta yürüyüş yapan İranlı turistin yanına gelen bir kişi, elindeki kırık cam şişesini göstererek, üzerindeki değerli eşyaları vermesini söyledi. Korkuya kapılan turist de cep telefonu ve 2 bin lirayı saldırgana verdi.

Şüpheli hızla kaçarken, İranlı turistin yardım istediği turizm polisleri, çevrede araştırma başlattı.

Polislerin yanında bulunan turistin, Taksim Metro Durağı'nda gördüğü şüpheli, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ile İranlı turist, polis merkezine götürüldü.
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Gezi Parkı'nda akılalmaz olay! Metro durağında kıskıvrak yakalandı...
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