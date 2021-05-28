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Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:37 Son Güncelleme: 28.5.2021 13:37

Bankaların açılış kapanış (çalışma) saatleri 2021: Hafta içi , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Bankaların açılış kapanış çalışma saatleri 2021: Hafta içi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

2021, kademeli normalleşmede en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, QNB Finansbank ya da diğer banka şubelerinde işlemleri olanlar, , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, pandemi sürecinde bankaların açılış kapanış saatlerinde de değişiklikler yapıldı. Peki, hafta içi bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar çalışıyor? İşte, güncel bankaların çalışma saatleri 2021

Kovid-19 pandemisi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubeleri, pandemiye bağlı olarak çalışma saatleri üzerinde belirli aralıklarla değişiklikler yaptı. Kademeli normalleşme sürecinde, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu noktada, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen banka çalışma saatleri merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.

Ancak kademeli normalleşmenin bitmesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.

Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 16.30'a kadar müşteri kabul edecektir.

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Bankaların açılış kapanış (çalışma) saatleri 2021: Hafta içi bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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