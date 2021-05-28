Gürcistan'a kaçmıştı! 3 yıl sonra dönüp teslim oldu... "Bu adam ciğerimizden 7 parça kopardı"

Böyle bir kişinin pişmanlığı ne kadar inandırıcı olabilir. Biz kendisinden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. 7 kişinin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye'de örnek olacak bir ceza almalı. Bizim yüreğimiz yandı, rabbim başka insanlara böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.