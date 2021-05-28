Gürcistan'a kaçmıştı! 3 yıl sonra dönüp teslim oldu... "Bu adam ciğerimizden 7 parça kopardı"

Kayseri'de 25 Mart 2018 tarihinde Nalçik Bulvarı üzerinde seyreden Mehmet Üzüm'ün kullandığı otomobil, Adnan Özdemir idaresindeki otomobilin makas atarak sıkıştırması sonucu orta refüjü aşarak karşı yöne girdi. Kocaeli'nden Malatya'ya cenaze götüren özel ambulansla kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Mehmet (36) eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) hayatını kaybetti.
GÜRCİSTAN'A KAÇTI
Üçü çocuk 7 kişinin feci şekilde can verdiği kazanını ardından polis görgü tanıklarının ifadesine göre trafikte makas atarak giden ve kaza yapan otomobili sıkıştırdığı ileri sürülen Adnan Özdemir'in peşine düştü. Mobese ve güvenlik kameralarını mercek altına alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazaya sebebiyet veren otomobili bir binanın otoparkında buldu. Polis, sürücü Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta karayoluyla gittiği Sarp Sınır Kapısı'ndan sabah 05.30'da Gürcistan'a kaçtığını belirledi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU, TESLİM OLDU
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında dava açılan Adnan Özdemir'e, Gürcistan'a kaçtığı için kırmızı bültenle yakalama karırı çıkartıldı. 3 yıldır İnterpol tarafından aranan Adnan Özdemir, bir türlü yakalanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'dan Türkiye'ye dönen Adnan Özdemir, Artvin'de polise teslim oldu.
"PANİK YAPTIM, PİŞMANIM"
Artvin'de verdiği ilk ifadesinde kaza sonrası panik yaptığını ve o yüzden kaçtığını belirten Adnan Özdemir; "Kazanın olduğu gün hızım 100 kilometreydi. Sola manevra yaptım ama şerit ihlali yapmadan aracı toparladım. Diğer araçla benim aracım hafif şekilde birbirine sürttü. Kazadan sonra panik yapıp kaçtım. Pişmanım" diye konuştu. Adnan Özdemir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAVCI "ASLİ KUSURLU" DEDİ
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iddianamesini açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise Adnan Özdemir'in olay günü çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığını belirtti. İddianamede çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Mehmet Üzüm'ün, aracıyla karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı ve Adnan Özdemir'in asli kusurlu olduğu ifadelerine yer verildi.
EN AĞIR CEZAYI ALSIN
Kazada üç erkek, bir kız kardeşi ile yengesi ive yeğenlerini kaybeden Ahmet Üzüm, ciğerlerinden 7 parçayı toprağa verdiklerini belirterek; "Bu trafik magandası bizim hayatımızı çaldı. Bu kişi yüzünden annem kanser hastası oldu ve şu anda kemoterapi teravisi görüyor. Ben, kız kardeşim, eşim ve çocuklarım ise psikolojik destek alıyor. Neredeyse 4 yıla yaklaştı kaza olalı.
Bu kişi oldukça varlıklı biri. Ailesinin de desteğiyle elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtı. Bu da bizim acımızı ikiye katladı. Teslim olduktan sonra pişman olduğunu söylemiş. Pişmanlık 4 yıl sonra mı aklına gelmiş.
Böyle bir kişinin pişmanlığı ne kadar inandırıcı olabilir. Biz kendisinden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. 7 kişinin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye'de örnek olacak bir ceza almalı. Bizim yüreğimiz yandı, rabbim başka insanlara böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.