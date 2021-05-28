Hatay'da yürek yakan kaza: Derya öldü, kardeşi yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde acı bir olay yaşandı. Yaren ile Eren Altun kardeşlere, karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. Genç kız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...
Arsuz AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Altun'un çocukları Yaren ile Eren Altun kardeşler, karşıdan karşıya geçerken Mahmut Doğan kullandığı 31 TC 784 plakalı aracın çarpması sonuncu ağır yaralandılar.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yaren Altun (15) hayatını kaybetti.
Eren Altun'un (14) durumumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası hastaneye Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Emniyet müdürü Dinsever Kalkan, ve Mehmet Altun'un yakınları akın etti.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Talihsiz genç kızdan geriye, ailesiyle olan kareleri kaldı...
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