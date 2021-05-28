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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:38

İBB'nin 8 tır fideyi CHP örgütlerine dağıttığı ortaya çıktı

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İBB'nin 8 tır fideyi CHP örgütlerine dağıttığı ortaya çıktı

İBB yönetimimin İstanbul’daki çiftçileri desteklemek için aldıklarını belirttiği fidelerin CHP il başkanlıklarına gönderdiği ortaya çıktı. CHP İl başkanları ise İBB’ye ait fideleri çiftçilere “CHP’den çiftçilere büyük destek” kampanyasıyla dağıttığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbullunun parasını CHP örgütlerine harcamaya devam ediyor.

'Partizanlık yapmayacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasıyla alınan 8 tır fideyi İstanbul'daki çiftçilere dağıtmak yerine Türkiye'nin çeşitli illerindeki CHP il başkanlıklarına gönderdi. CHP il başkanları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait fideleri 'CHP'den çiftçilere büyük destek' kampanyası ile çiftçilere dağıttığı ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün mecliste yaptığı konuşmada partizanlığı bitirdiklerini iddia ederek, "Siyaseten denetler, denetleme hakkı vardır. Sorgular, sorgulama hakkı vardır ve onların da yeri vardır. Bizim geldiğimiz siyasi kültür böyledir. Partizanlık anlayışının bitmesini istiyorum. Bu anlayışı benim partimde görsem onunla mücadele ederim. Size taahhüt ediyorum hiçbir siyasi yol arkadaşım -buna ittifak partimiz de dahildir- asla ve asla böyle süreçlerin içerisinde olmaz. Ben de buna müsaade etmem" ifadelerini kullanmıştı.

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İBB'nin 8 tır fideyi CHP örgütlerine dağıttığı ortaya çıktı
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