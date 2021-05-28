Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş yerinde süt kazanı patladı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.5.2021 14:36

İş yerinde süt kazanı patladı: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İş yerinde süt kazanı patladı: 2 yaralı

’nın ilçesinde bulunan Gıda İmalatçılar Sitesinde bulunan bir iş yerinde Süt İşletme Tesisinde kazan patlaması sunucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Gıda İmalatçılar Sitesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı Süt İşletme Tesisinde süt kazanı patladı. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık Ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerde bulundu. Yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerinde süt kazanı patladı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA