İş yerinde süt kazanı patladı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Gıda İmalatçılar Sitesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı Süt İşletme Tesisinde süt kazanı patladı. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Sağlık Ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerde bulundu. Yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Patlama nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.