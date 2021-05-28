İstanbul'da çok sayıda kişiden 'dolandırıldım' şikayeti

"SAVCILIK SORUŞTURMASI DEVAM ETMEKTEDİR"

Müvekkilinin dosya üzerindeki mağduriyetinin 600 bin liradan fazla olduğunu belirten Arıcı, "Savcılığın soruşturma süreci devam etmektedir. Sanal bir platform olduğu için Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılmış olan bir işlem olmuştur, savcılıklarda buna yönelik dosyaları değerlendirme ve birleştirme aşaması vardır" diye konuştu.

"BÜYÜK KAPSAMLI DOLANDIRICILIK OLUŞTURULUYOR"

Son günlerdeki sanal dolandırıcılığın artmasına da değinen Avukat Arıcı, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların sosyal alanlarda iletişimi çok fazla arttı ve bu tarz dolandırıcılık olayları çok fazla yayılmaya başladı. Geniş kitlelere hitap ediyor, öncelikle internet kullanımından kaynaklı olarak insanların çok kolay ulaşabileceği sistemler bunlar. İyi reklamlar yapılarak geniş kitlelere tanıtıldığı için çok büyük kapsamlı dolandırıcılık oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Arıcı, şu şekilde devam etti: "Dolandırıcılık olayları sanal platforma taşındığı için vatandaşlarımızın da dolandırılma miktarları ve dolandırılan kişi düzeyleri çok fazla artmış oluyor. Artık dolandırıcılık bile eskisi gibi değil diyebiliriz. O yüzden herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor"

"BİNLERCE BAŞVURU VAR"

Ava Premium şirketiyle ilgili binlerce mağdur olduğunu dile getiren Avukat Arıcı, "Savcılıklara gelen binlerce başvuru var. Şu an olarak tam sayı belli olmamasına rağmen soruşturma sonrasında sayıyı net almış olacağız ama şu an için binlerce mağdur olduğunu dosyalar üzerinden tespit edebiliyoruz" dedi.

"SİSTEMSEL BİR DÜZENLEME YAPIYORUZ DİYEREK ÖDEMELERİ ERTELEDİLER"

Ava Premium'a parasını yatıran Murat Hasanoğlu "Şirket kendisini yazılım şirketi olarak tanıttı. Şirkete yatırım yapmam halinde, haftalık yüzde 5, toplamda ayda yüzde 20 kar vereceklerini belirttiler. Şirket ilk başlarda haftalık ödemeleri, düzenli yapınca ben de 100 bin lira tutarında yatırım yaptım. Sistemsel bir düzenleme yaptıklarını belirterek ödemeleri ertelemeye başladılar" dedi.

"200 BİN LİRA YATIRDIM"

Bir başka mağdur ise "Yatırdığım para 200 bin lira, vaat ettikleri kazanç haftalık yüzde beş. Bir süre sonra parayı göndermemeye başladılar. Gecikmeler başladı. Bu esnada 'Siz kimsiniz bu para nereden geliyor' diye sorgulamaya başladım" şeklinde konuştu.

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