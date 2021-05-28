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Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:56 Son Güncelleme: 28.5.2021 09:13

'da hotelde hırsızlık! Müşteri gibi geldi...

İHA
İstanbul'da hotelde hırsızlık! Müşteri gibi geldi...

’nda bir hotele müşteri gibi gelen hırsız, resepsiyondaki cep telefonun çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın telefonu rahat tavırlarla çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Nisan günü Beyoğlu Hasnun Galip Sokak üzerindeki bir hotelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hotele müşteri gibi gelerek resepsiyona uğrayan kimliği belirsiz şahıs, burada kimsenin olmadığını görünce banko üzerindeki cep telefonunu çalarak hotelden çıkış yaptı.

Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu böyle çaldı | Video

Resepsiyon görevlisi masasının başına geldiğinde ise cep telefonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlarda telefonun çalındığını belirleyen çalışan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hotel güvenlik kayıtlarını izleyen ve çevrede incelemelerde bulunun polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul'da hotelde hırsızlık! Müşteri gibi geldi...
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