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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:52

'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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