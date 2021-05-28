Kaçak kazıyla buldular! 4 kişi suçüstü yakalandı...

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Karaköy Mahallesi'ndeki üzüm bağları içerisinde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi.