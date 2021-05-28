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Giriş Tarihi: 28.5.2021 11:33 Son Güncelleme: 28.5.2021 11:36

Kaçak kazıyla buldular! 4 kişi suçüstü yakalandı...

DHA
Kaçak kazıyla buldular! 4 kişi suçüstü yakalandı...

'nın Ahmetli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda bulunan mozaiklere el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Karaköy Mahallesi'ndeki üzüm bağları içerisinde kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, dün saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi.

MOZAİKLERE EL KONULDU

Operasyonda, C.M. (48), V.A. (63), H.K. (50) ve Ö.G. (43) suçüstü yakalandı. Olay yerinde bulunan ve tarihi değeri olduğu değerlendirilen mozaiklere el konuldu. Mozaikler, incelenmek üzere Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaçak kazıyla buldular! 4 kişi suçüstü yakalandı...
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