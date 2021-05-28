Kadını kurtarmak isterken öldürüldü

Kadir Şeker olayının bir benzeri yine Konya'da yaşandı. Merkez Selçuklu ilçesi Yazır mahallesindeki bir apartmanın girişinde önceki gece meydana gelen olayda, sigortacılık yapan ve boks antrenörü olan Orhan Çumralıgil (35) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) bir arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Bu sırada A.B. isimli bir kadının apartmanın koridorunda yardım çığlıkları atması üzerine dışarıya çıktılar. Çumralıgil ve Dündar, iki kişinin genç kadını dövdüğünü gördü. Bunun üzerine kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile tartıştılar. Tartışma kavgaya dönüştü.Orhan Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü, kavgaya tutuştukları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tarafından bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü'nün tedavisi sürüyor. Olay sonrası bıçaklama olayını gerçekleştiren sanayide işçi olarak çalışan Fatih Özçiftçi ve psikolojik sorunları nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Yaşar Karadeniz gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden iki şüpheli, "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.Eşinden boşandığı ve bir çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenilen A.B. isimli kadın yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: "Fatih ve Yaşar ile kapı komşusuyuz. Zaman zaman kapıda karşılaştığımızda merhabalaşırdık. Olay gecesi misafirliğe davet ettiler. Birkaç kadeh alkol aldıktan sonra bana sarkıntılık ettiler. Kabul etmeyip, evden çıkmaya çalışırken beni dövmeye başladılar. Dışarı çıktığımda da beni darp etmeye devam ettiler. O sırada hayatını kaybeden daha önceden tanımadığım kişi ve arkadaşı 'Bırakın kadını. Neden dövüyorsunuz?' diyerek bana yardıma geldiler. Bu sırada kavga ve bıçaklama olayı oldu." Darp raporu alan A.B. de katil zanlılarından şikâyetçi oldu. A.B. hakkında koruma tedbir kararı da uygulandığı belirtildi. Cinayetin dışında katil zanlıları hakkında A.B.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.