Giriş Tarihi: 28.5.2021 22:50

Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar, lokantalar, kafeler 1 Haziran’dan sonra açılacak mı?

Geçtiğimiz genelgenin hafta sonu yayınlanması nedeniyle gözler 1 Haziran sonrası kararlarına çevrildi. Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? Soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Henüz resmi olmayan bilgilere göre Pazartesi günü itibarıyla kafe, restoran, lokanta gibi mekânların belirli tedbirler kapsamında hizmete açılacağı iddia edilirken özellikle işletme sahipleri yeni genelgeyi bekleyişe geçti. Öte yandan genelgenin Pazartesi gününden önce yayınlanması bekleniyor. Buna göre; Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? İşte tüm detaylar…

Kafe, restoran, lokanta türü yeme içme mekânları için gözler yeni genelgeye çevrildi. 1 Haziran ardında bilindiği üzere 81 il genelinde kademeli normalleşme aşamasının ikinci adımı uygulamaya geçecek bu kapsamda bir süredir hizmet vermeyen işyerlerinin akıbeti milyonların merak konusu haline geldi. Buna göre; Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı? Soruları gündeme taşındı. İşte kafe ve restoranlarda son durum!

YEME-İÇME YERLERİ Son genelgede yer alan kararlar şöyle;

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,