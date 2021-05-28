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Giriş Tarihi: 28.5.2021 22:50

Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar, lokantalar, kafeler 1 Haziran’dan sonra açılacak mı?

Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak? Restoranlar, lokantalar, kafeler 1 Haziran’dan sonra açılacak mı?

Geçtiğimiz genelgenin hafta sonu yayınlanması nedeniyle gözler 1 Haziran sonrası kararlarına çevrildi. Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? Soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Henüz resmi olmayan bilgilere göre Pazartesi günü itibarıyla kafe, restoran, lokanta gibi mekânların belirli tedbirler kapsamında hizmete açılacağı iddia edilirken özellikle işletme sahipleri yeni genelgeyi bekleyişe geçti. Öte yandan genelgenin Pazartesi gününden önce yayınlanması bekleniyor. Buna göre; Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? İşte tüm detaylar…

Kafe, restoran, lokanta türü yeme içme mekânları için gözler yeni genelgeye çevrildi. 1 Haziran ardında bilindiği üzere 81 il genelinde kademeli normalleşme aşamasının ikinci adımı uygulamaya geçecek bu kapsamda bir süredir hizmet vermeyen işyerlerinin akıbeti milyonların merak konusu haline geldi. Buna göre; Kafeler ve restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı? Soruları gündeme taşındı. İşte kafe ve restoranlarda son durum!

YEME-İÇME YERLERİ

Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

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