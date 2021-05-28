Kahraman imam daha öncede 2 kişiyi kurtardı

Mardin Kızıltepe ilçesinde gittiği markette, soluk borusuna şeker kaçan bir çocuğun hayatını heimlich manevrası yaparak kurtarması sonucunda gündeme gelen Camii İmamı Emrullah Anuştekin'i SABAH buldu.

Kızıltepe merkez İpek Mahallesinde Hamidiye Camiinde 15 yıldır İmamlık görevinde bulunan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Emrullah Anuştekin, lise yıllarında verilen ilk yardım seminerinde insan hayatı kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu fark ederek kendisi dahil herkesin başına gelebileceğini düşünerek o günden bu yana internet üzerinden bunun tekniklerini öğrenip kendini geliştirdi. İnsanlara yardım etmenin aynı zamanda bir dini görev olarak gördüğünü söyleyen İmam Anuştekin biri üniversite yıllarında biri kendi çocuğu diğeri ise AVM'de bir çocuğa bilinçli müdahale sonucunda 3 kişinin hayatını kurtardı.

10 YILDA 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi mezunu olan Diyarbakırlı imam Emrullah Anuştekin, ilk yardım müdahalelerine bundan 10 yıl önce üniversite yıllarında nefes borusuna cips kaçan bir öğreniciye heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. Anuştekin, bundan 5 yıl öncede o zaman 5 yaşlarında olan ve nefes borusuna ekmek kaçan oğlunu aynı yöntemle müdahale ederek hayatını kurtarmış. Son olarak ise güvenlik kamera kayıtları ile gündeme gelen Cami imamı Emrullah Anuştekin bayram arifesinde gittiği alış veriş merkezinde nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşlarındaki bir çocuğa heimlich manevrası yaparak hayatını kurtarmıştı.

MÜDAHALE İKİ AŞAMALI YAPILIR

Olay gününü SABAH'a anlatan imam Anuştekin, "Bayram arifinde gittiğim AVM'de kasa önünde bir kalabalık görü yanaştım. Çocuğun nefes borusuna şeker kaçtığını söyleyince çocuğa su vermeye çalışanları engelleyerek müdahale edip çocuğun şekeri atmasını sağladım" dedi. Anuştekin, bunun tekniğini de şöyle izah ediyor: "Çocuksa sırtına avuç içi ile yukarıya doğru hafifçe sektirme dokunuşları ile vurduktan sonra iki eli yumruk haline getirip göbek ile kaburga arasındaki bir basınç uygulayarak nefese kaçan cismin dışarı atılmasını sağlamaya çalışılır" dedi.

"İNANÇ, İBADET VE AHLAK İLKELERİNDE İNSANLARA REHBERLİK YAPMAK MİSYONUMUZDUR"

Kuran'da 'bir canı kurtarmak bütün insanları kurtarmak gibidir' ayeti ve Peygamberin 'sizin en yararlısı insanlara hizmet edendir hadisi bulunduğuna dikkat çeken Emrullah Anuştekin, din adamlarının sadece ibadetle mükellef olmadıklarını belirterek, Diyanet görevlisinin bir misyonunun da İnanç, ibadet ve Ahlak ilkelerinde insanlara rehberlik yapmak olduğunu söyledi. Doğru zamanda yaptığı doğru müdahale sayesinde çocuğun hayatını kurtaran Anuştekin'in görüntülerini haberlere konu olması üzerine ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam kendisinin makamında ağırlayarak ödüllendirmişti.