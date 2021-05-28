Antalya'da feci kaza: Tutkusu sonu oldu! Ailesi gözyaşlarına boğuldu!

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde Osman Talha Gencer'in (19) kullandığı motosiklet Bülent Ecevit Bulvarı'ndan kent merkezine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Motosiklet uçarak aydınlatma direğine vurduktan sonra dükkana çarparak durabildi. Bu sırada motorun ön kısmı ikiye ayrıldı. Sürücü Osman Talha Gencer ağır yaralandı.
AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından en yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Yolda askere gitme hazırlığı yapan Gencer hayatını kaybetti. Kazayı öğrene yakınları Adli Tıp Kurumu morguna koştu.
"ÇOK GENÇ, ÖLMEMİŞTİR"
Kazanın ardından Osman Talha Gencer'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Ahmet Gencer'e sarılan yakınları, "Ahmet oğlumuzu kurtar. Herkese yetişirsin, ona da yetiş kurtar" feryatları yürekleri dağladı. Sinir krizleri geçiren motosiklet sürücüsünün yakınları, "Çocuklarınıza söyleyin motosiklet kullanmasın" diyerek gözyaşı döktüler.