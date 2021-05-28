Antalya'da feci kaza: Tutkusu sonu oldu! Ailesi gözyaşlarına boğuldu!

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından en yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Yolda askere gitme hazırlığı yapan Gencer hayatını kaybetti. Kazayı öğrene yakınları Adli Tıp Kurumu morguna koştu.