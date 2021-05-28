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Giriş Tarihi: 29.5.2021 02:31

'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Çalılıöz Mahallesi Caddesi 438. Sokak'ta Z.S. (24) ile komşusu ve arkadaşı M.E.A. (21) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S. (17) kavgayı ayırmak isterken M.E.A'nın elinde bulunan satırla hafif şekilde yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada balkona çıkan ve demirlerden sarkarak intihar teşebbüsünde bulunan Z.S. daha sonra binanın çatısına çıktı. S.Z, polis ekiplerince kendisine zarar vermeden ikna edilerek indirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Z.S. ile M.E.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kırıkkale'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı
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