Kırıkkale'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen anne ve kızı yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S'nin annesi Y.U. ile kız kardeşi F.S. (17) kavgayı ayırmak isterken M.E.A'nın elinde bulunan satırla hafif şekilde yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada balkona çıkan ve demirlerden sarkarak intihar teşebbüsünde bulunan Z.S. daha sonra binanın çatısına çıktı. S.Z, polis ekiplerince kendisine zarar vermeden ikna edilerek indirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Z.S. ile M.E.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.