KPSS kılavuzu yayınlandı: KPSS sınav ücreti belli oldu! İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

Memur olarak atanıp devlet kurumlarında çalışmak isteyen milyonlarca adayın beklediği gün geldi. KPSS kılavuzu yayınlandı ve KPSS başvuruları başladı. Adayların birbiriyle yarıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı için iki aydan az bir süre kaldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ücretleri de belli oldu. KPSS A Grubu, GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavları için başvuru kılavuzu ve sınav ücretleri haberimizde yer alıyor. İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri!
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
KPSS sınav ücretleri, KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ve başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2021 KPSS sınav ücreti her bir oturum için 90 TL olarak belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti de 65 TL olarak açıklandı.
KPSS SINAV ÜCRETİ 2021
Buna göre, öğretmen olmak için hazırlanan ve ÖABT, GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girecek olan adaylar 3 oturum için 270 TL ödeyecek. Bugün itibariyle başlayan başvurular 14 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
KPSS sınav ücreti ÖSYM'nin internet sitesinden yatırılabileceği gibi aşağıdaki bankalar üzerinden de ödenebilir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)