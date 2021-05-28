KPSS kılavuzu yayınlandı: KPSS sınav ücreti belli oldu! İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

Memur olarak atanıp devlet kurumlarında çalışmak isteyen milyonlarca adayın beklediği gün geldi. KPSS kılavuzu yayınlandı ve KPSS başvuruları başladı. Adayların birbiriyle yarıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı için iki aydan az bir süre kaldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ücretleri de belli oldu. KPSS A Grubu, GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavları için başvuru kılavuzu ve sınav ücretleri haberimizde yer alıyor. İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KPSS sınav ücretleri, KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ve başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2021 KPSS sınav ücreti her bir oturum için 90 TL olarak belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti de 65 TL olarak açıklandı.