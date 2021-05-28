KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek? İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri! KPSS başvurusu için ÖSYM AİS giriş ekranı!

KPSS–2021/6 yerleştirme başvuruları başladı. Adayların mevcut puanıyla atanmak için tercihte bulunduğu bu süreçte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin çeşitli sorgulamalar gündemde yer alıyor. KPSS'ye iki aydan az bir zaman kala, KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek gibi sorular araştırılıyor. İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri!
ÖABT NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?
ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin kısaltmasıdır. Kamuda öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar ÖABT sınavına girer. Her öğretmen adayı bu sınavda kendi alanından sorumlu tutulur. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir.
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ
KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.
A Grubu meslekleri şu şekildedir:
BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcılığı
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
PTT Müfettiş Yardımcılığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
Stajyer Hazine Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
Gelir Uzman Yardımcısı
Vergi Denetmen Yardımcısı
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
KPSS tercihlerini gerçekleştirmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girmelidir. ÖSYM şifresiyle doğrudan ÖSYM'den ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ