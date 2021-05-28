KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek? İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri! KPSS başvurusu için ÖSYM AİS giriş ekranı!

KPSS–2021/6 yerleştirme başvuruları başladı. Adayların mevcut puanıyla atanmak için tercihte bulunduğu bu süreçte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin çeşitli sorgulamalar gündemde yer alıyor. KPSS'ye iki aydan az bir zaman kala, KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek gibi sorular araştırılıyor. İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri!

ÖABT NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin kısaltmasıdır. Kamuda öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar ÖABT sınavına girer. Her öğretmen adayı bu sınavda kendi alanından sorumlu tutulur. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir.