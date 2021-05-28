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Giriş Tarihi: 28.5.2021 10:12

KPSS , ? İşte ÖABT açılımı ve ! KPSS başvurusu için ÖSYM AİS giriş ekranı!

KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek? İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri! KPSS başvurusu için ÖSYM AİS giriş ekranı!

KPSS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Mevcut puanını atanmak için değerlendirenlerin yanı sıra ve KPSS A Grubu sınavları için de nefesler tutuldu. Milyonlarca adayın memur ve öğretmen olabilmek için yarıştığı sınava ilişkin KPSS , gibi sorular gündemi meşgul ediyor. Ayrıca ÖSYM AİS giriş ekranı da sorgulamalar arasında yer alıyor. İşte ÖABT açılımı ve !

KPSS–2021/6 yerleştirme başvuruları başladı. Adayların mevcut puanıyla atanmak için tercihte bulunduğu bu süreçte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin çeşitli sorgulamalar gündemde yer alıyor. KPSS'ye iki aydan az bir zaman kala, KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek gibi sorular araştırılıyor. İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri!

ÖABT NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin kısaltmasıdır. Kamuda öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar ÖABT sınavına girer. Her öğretmen adayı bu sınavda kendi alanından sorumlu tutulur. Öğretmen adaylarının ÖABT dışında GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına da girmesi gerekir.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.

A Grubu meslekleri şu şekildedir:

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

TBMM Uzman Yardımcılığı

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Stajyer Hazine Kontrolörü

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcısı

Vergi Denetmen Yardımcısı

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerini gerçekleştirmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girmelidir. ÖSYM şifresiyle doğrudan ÖSYM'den ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ÖABT nedir, KPSS A Grubu ne demek? İşte ÖABT açılımı ve KPSS A Grubu meslekleri! KPSS başvurusu için ÖSYM AİS giriş ekranı!
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