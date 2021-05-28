Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Bu işletmeler arasında kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışma durumu merak ediliyor. 29-30 Mayıs hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber sorgulamalar arttı. Peki Kuaförler ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor bugün kaça kadar açık? Hafta sonu kuaförler ve berberler açık mı?
Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kuaförler ve berberler 1 Haziran'a kadar hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında pek çok iş yeri ve esnaf belli şartlar dahilinde faaliyete açılırken bazılarının açılışı ise 1 Haziran'a ertelendi. Kuaför ve berberler açıldı ancak yalnızca hafta içi hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla berber ve kuaförler faaliyet göstermiyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm esnaf ve işletmeler gibi kuaförlerde de bir dizi önlem alınıd. Bu önlemler kapsamında kuaför ve berber dükkanlarında yoğunluk oluşmaması adına randevulu çalışma sistemine geçildi. Vatandaşların gitmeden önce mutlaka randevu alması, randevuya erken gelmemesi ve geç kalma durumunda haber vermesi gerekiyor. Ayrıca dükkan içerisinde hem müşterilerin hem de çalışanların maske takması, sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerekiyor. Bununla birlikte kapalı ortamdaki kişi sayısının sınırı aşmaması da belirtilen kurallar arasında.
Diğer işyerleri
·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
·Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
·Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
·Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
·Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
·Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.