LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi nedir, değişti mi? LGS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi alma ekranı e-okul!

Milyonlarca öğrencinin aylardır hazırlık yaptığı Liselere Geçiş Sınavı tarihi geldi çattı. En iyi okullara girebilmek için yarışan öğrenciler, sınava sayılı günler kala öğretmenlerin tavsiyesiyle çalışmayı bıraktı ve sınava ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu araştırmalara kapsamında LGS sınav tarihi nedir, değişti mi, LGS ne zaman yapılacak gibi sorular en başta geliyor. İşte LGS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi alma ekranı e-okul.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Giriş Sınavı olarak adlandırılan sınav, geçtiğimiz günlerde belirtilen son karara göre 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Yani öğrencilere daha önce belirtilen tarihte bir değişiklik yapılmayacak. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması dolayısıyla LGS sınav tarihi değişikliği yapılmadı.