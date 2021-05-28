LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi nedir, değişti mi? LGS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi alma ekranı e-okul!

Milyonlarca öğrencinin aylardır hazırlık yaptığı Liselere Geçiş Sınavı tarihi geldi çattı. En iyi okullara girebilmek için yarışan öğrenciler, sınava sayılı günler kala öğretmenlerin tavsiyesiyle çalışmayı bıraktı ve sınava ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu araştırmalara kapsamında LGS sınav tarihi nedir, değişti mi, LGS ne zaman yapılacak gibi sorular en başta geliyor. İşte LGS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi alma ekranı e-okul.
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselere Giriş Sınavı olarak adlandırılan sınav, geçtiğimiz günlerde belirtilen son karara göre 6 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Yani öğrencilere daha önce belirtilen tarihte bir değişiklik yapılmayacak. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması dolayısıyla LGS sınav tarihi değişikliği yapılmadı.
LGS SINAV TARİHİ
2021 LGS, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. İki oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavın ilk oturumu 09:30'da başlayacak ve adaylara 75 dakika süre tanınacak. Sınavın ikinci oturumu ise 11:30'da başlayacak ve bu sınav da 80 dakika sürecek.
LGS'DE HANGİ DERSLER VAR?
Sınavın ilk oturumu Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerini kapsayan 50 sorudan oluşuyor. İkinci oturum ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soruyu içeriyor.
LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'ta erişime açıldı. Adaylar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek ve sınav yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Sınav sonuçları 30 Haziran tarihinde sistem üzerinden açıklanacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI E-OKUL