Maltepe’de takla atan otomobil bariyerleri parçaladı, 1 ölü 3 yaralı

Kaza, 04.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İçinde dört kişinin bulunduğu sürücüsünün Oğuzhan Baydar olduğu iddia edilen 34 PM 6241 otomobil, Küçükyalı'ya geldiği sırada belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Takla atarak bariyerleri parçalayan otomobil orta refüje savrularak ters döndü.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yunus Emre Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Yunus Emre Yıldız'ın da cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Hurdaya dönen otomobilde alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sonrasında polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.