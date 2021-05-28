MEB e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E-Okul VBS öğrenci girişi ekranı ve Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı

Liselere Giriş Sınavı'na sayılı günler kalması ve uzaktan eğitim sebebiyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Milyonlarca öğrencinin derslerini takip ettiği ve sınav sonuçlarının görüntülendiği e-Okul VBS üzerinden LGS işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi MEB e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı ve Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı!
E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?
LGS için gün sayan adaylar, dün itibariyle erişime açılan LGS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini e-Okul üzerinden görüntülüyor. Adaylar, giriş belgesi görüntülemek üzere sisteme nasıl giriş yapılacağını merak ediyor. E-Okul öğrencisi girişi ve veli girişi aynı ekran üzerinden yapılıyor.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ
2007 yılından bu yana faaliyette olan MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişim için aşağıdaki linke tıklayınız. Giriş sistemi ana sayfası açıldığında burada istenen bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanız gerekiyor. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası gerekiyor.
E-OKUL VBS MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi mobil cihazlara indirilerek velilere ve öğrencilere kolaylık sağlıyor. Android ve iOS tabanlı mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilen uygulamaya erişebilmek için e-Okul VBS diye aratmak gerekiyor.
E-OKUL'DAN ÖĞRENCİ NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Giriş yaptıktan sonra sol alt köşede yer alan e-Karne butonuna tıklanarak öğrenci notları ve belgeleri görüntülenebilir.