MEB e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? E-Okul VBS öğrenci girişi ekranı ve Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı

Liselere Giriş Sınavı'na sayılı günler kalması ve uzaktan eğitim sebebiyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Milyonlarca öğrencinin derslerini takip ettiği ve sınav sonuçlarının görüntülendiği e-Okul VBS üzerinden LGS işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu nedenle milyonlarca kişi MEB e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı ve Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı!

E-OKUL'A NASIL GİRİLİR?

LGS için gün sayan adaylar, dün itibariyle erişime açılan LGS sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini e-Okul üzerinden görüntülüyor. Adaylar, giriş belgesi görüntülemek üzere sisteme nasıl giriş yapılacağını merak ediyor. E-Okul öğrencisi girişi ve veli girişi aynı ekran üzerinden yapılıyor.