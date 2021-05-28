Mersin’in ilk ve tek 'Kemik İliği Nakil Merkezi' açılıyor

Mersin'de ilk ve tek ilik nakil merkezi konumunda olan merkezde, lösemi, lenfoma ve kalıtsal kan hastaları nakil için Mersin dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Onkoloji Hastanesi'nde erişkinler için tam donanımlı 6 odalı bir ünite hazırlanırken, negatif basınçlı, hepa filtreli tek kişilik odaların tümü gerektiğinde yoğun bakıma çevrilebilecek. Mikrobiyal bulaşı engellemek için hem üniteye hem de her odaya çift kontrolden geçerek girilen merkezde, Kök Hücre İşleme, Bulundurma ve Dondurma Ünitesi, en kısa sürede işlemlere başlayacak.

Mersin'de daha önce kemik iliği nakli yapılmadığına işaret eden Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Lösemi hastaları başta olmak üzere kemik iliği fibrozu dediğimiz ciddi hastalıklar, bunun akabinde tümünün tedavisinde kullanılan kemik iliği nakli yöntemi. Biz hastanemizde daha önce böbrek ve göz nakli yapmaya başlamıştık. Yeni yapılan Onkoloji Hastanemizin misyonlarından biri de buydu zaten. Kemik iliği ünitesini ayrı bir ünite olarak yapılandırdık, personeline eğitim verdik. Hocalarımızın bu konudaki rotasyonlarını, eğitimlerini tamamladık. Geçen hafta itibariyle de Sağlık Bakanlığından ruhsatımızı aldık. Şu an için hasta biriktirme ve ön hazırlıkları yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde de kemik iliği işlemlerine başlayacağız" dedi.

Merkezin hem Mersin hem de üniversite için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Dışarıya en fazla gönderdiğimiz hasta gruplarından biriydi. Onkoloji Çalışma Grubu ile de iç içe olan bir iş kemik iliği nakli. Dolayısıyla çok ileri merkezlerde yapılan bir işlem, çünkü hassas bir işlem. İnşallah işlemlerdeki başarılarımızı da isteğimiz yüzdede tutturursak bölgemiz açısından çok büyük bir hizmeti daha işleme sokmuş ve başarmış olacağız. Kapasite anlamında Mersin bölgesinin ilçeleriyle beraber ihtiyacını gidereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce de 128 yataklı, 14 yoğun bakım bölümü olan Onkoloji Hastanesinin Mart 2020'de açıldığını anımsatarak, "Bunun içinde kemik iliği nakli için hem erişkin hem çocuk için iki merkezimiz var. Şu anda ruhsatını aldığımız ve açılışını yaptığımız erişkin kit ünitesi. Bu ünite toplam 6 yataklı. Çocuk için açmayı planladığımız 4 yataklı olacak. Onun süreçleri devam ediyor. Erişkin kit ünitesinin bütün gereksinimleri tamamlandığı için ruhsatını aldık. Hocalarımla birlikte en kısa zamanda hasta kabulüne başlayacağız" dedi.

Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Naci Tiftik ise "Bölgemiz için çok önemli bir merkez olacak, hatta ilk merkez olacak. Ekibimizle birlikte inşallah hastalarımıza şifa buldurmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pelin Aytan da "Tanısını koyduğumuz hastalığın hem kemoterapi sürecini burada takip etmek hem de kemoterapiden sonra nakil planımızı yapıp zaman kaybetmeden hastamıza nakil yapabilme ve yaşama şansını artırabilecek olmamız'' dedi.