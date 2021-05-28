Meteoroloji saat verdi! Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğleden itibaren Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevreleri ile akşamdan itibaren bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı, İç Anadolu'nun kuzeybatısında batı ve güneybatı zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel,su baskını,yıldırım,yerel dolu yağışı,yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtınaşeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.