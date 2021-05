Noter huzurunda gerçekleşecek olan On Numara Çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. 200 bini aşkın büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran şans oyunu severler MPİ bilet sorgulama ekranı araştırmasına çıktı. Öte yandan "MPİ ile 28 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt aramaya devam ediyor. İşte Milli Piyango canlı yayın ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…