Noter huzurunda gerçekleşecek olan On Numara Çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. 200 bini aşkın büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran şans oyunu severler MPİ bilet sorgulama ekranı araştırmasına çıktı. Öte yandan "MPİ ile 28 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları binlerce kişi tarafından yanıt aramaya devam ediyor. İşte Milli Piyango canlı yayın ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen çekilişin ardından On Numara çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilecek.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.
ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.