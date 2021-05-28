Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen ve büyük ikramiyesi tarafından ilgi gören çekiliş için binlerce şans oyunu sever biletlerini doldururken ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuruyor. Heyecanla beklenen sonuçların detayları "Milli Piyango canlı yayın ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularıyla gündeme taşınıyor. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak.