Son dakika: Müge Anlı’ya konuk olmuştu: Cinayeti Zeynep Ergül azmettirmiş

Diğer sanıkların da ağabeyleri olan Cahit Ergül'e Elbay'ın tapuyu devretmesi için baskı yaptığına dikkati çekilen iddianamede, "Bu aile kararı ve baskılar sonucunda Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürmesi için birinin görevlendirildiği, Zeynep Ergül'ün aile içerisinde alınan bu kararlarda etkin olarak rol oynadığı anlaşılmıştır" denildi.