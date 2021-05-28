Son dakika: Müge Anlı’ya konuk olmuştu: Cinayeti Zeynep Ergül azmettirmiş

Son dakika:Gaziantep'te kendisinden 3 yıldır haber alınamayan emlakçıyı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılının Şubat ayında kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar Cahit Ergül, Mustafa Engül, Ercan B. ve Ercan M. için "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", Zeynep Ergül, Fatma Ergül ve Leyla D. için ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından ceza isteniyor.
Emekli imam olan Cahit Ergül ile maktul Elbay'ın Şehitkamil ilçesinin Bilek köyünde ortaklaşa bağ evi inşa ettikleri belirtilen iddianamede, Cahit Ergül'ün boşanma aşamasında olduğu eşinden mal kaçırmak için tapuyu Elbay'a devrettiği, bir süre sonra geri istediği ancak Elbay'ın devretmediği anlatılan iddianamede, bu sebepten dolayı ikili arasında husumet başladığı kaydedildi.
Diğer sanıkların da ağabeyleri olan Cahit Ergül'e Elbay'ın tapuyu devretmesi için baskı yaptığına dikkati çekilen iddianamede, "Bu aile kararı ve baskılar sonucunda Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürmesi için birinin görevlendirildiği, Zeynep Ergül'ün aile içerisinde alınan bu kararlarda etkin olarak rol oynadığı anlaşılmıştır" denildi.
Sanıkların, Elbay'ı zorla araca bindirip, bağ evine götürerek burada senet imzalattırdıktan sonra öldürdükleri ileri sürülen iddianamede, ATV'de yayımlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına da katılan Zeynep Ergül'ün TAPE kayıtlarına da yer verildi.
Gaziantep'te polis ekipleri 21 Aralık 2019'da, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolmasıyla ilgili, ortağı Cahit Ergül ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddiaları üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hepsi akraba olan 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.