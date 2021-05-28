Niğde’de yolcu otobüsü şarampole devrildi, 1 ölü 10 yaralı

Kaza saat 03:30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 31 yolcunun bulunduğu Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Niğde'ye yaklaşık 20 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kadın hayatını kaybederken 10 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı, yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özavşanlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.Yolculardan Mehmet Emin Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var" dedi.Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.