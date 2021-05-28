O maganda iki çocuğu tehdit etmiş

İstanbul Bayrampaşa'da, iki çocuk babası Mert Kaplan'ı (33) kalbinden bıçaklayıp öldüren Aytekin Özdemir tutuklandı. Olay, Muratpaşa mahallesinde 6 Mayıs'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. Bozulan bir motosikleti tamir eden Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsünü uyardı. Kendisine gösterilen tepki üzerine duran otomobil sürücüsü Özdemir'le Kaplan arasında tartışma çıktı. Özdemir, yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kaplan kurtarılamadı. Yakalanarak tutuklanan Özdemir'in olaydan önce iki farklı çocuğun önünü kesip tehdit ettiği öne sürüldü.