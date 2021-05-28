Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı

Kağıthane'de otoparka teslim edilen araç, görevli odasından anahtarı alınarak çalındı. Ortabayır Mahallesi'nde bir otoparkta 25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, aracın otopark görevli odasından anahtarının alınarak çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda aracı çalan kişinin otoparkta görevli olan İ.H.Ç. olduğu ortaya çıktı. Şüpheli İ.H.Ç. olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda araçla gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Polis, otopark sahibi M.U.'yu da gözaltına aldı. M.U., "oto hırsızlığı - muhafaza görevini kötüye kullanma" suçlarından hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. İ.H.Ç. ise "oto hırsızlığı - işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.