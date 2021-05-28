PUBG çetesine baskın: 4 gözaltı!

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada oyun konsolu haline getirdikleri ve 102 ekran televizyona bağladıkları bilgisayar kasası ile bu işlemlerde kullandıkları birçok HDD, SSD, USB ve cep telefonlarına el konuldu. Şahısların bu işlemeler sonucunda ne kadar gelir elde ettikleri devam eden araştırmalar sonucunda tespit edileceği, hazırladıkları zararlı yazılım linki ile birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Siber polisindeki sorguları tamamlanan Iraklı 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.