Şafak vakti tefeci operasyonu

Adana polisi tefecilik yaparak 10 milyon 350 bin lira kazanç sağladığı ileri sürülen 25 kişi hakkında şafak vakit operasyon düzenledi. Şok baskında aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

68 KİŞİ MAĞDUR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "tefecilik", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarına karıştığı ve 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlan kişiler hakkında çalışma başlattı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

KOM polisi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.