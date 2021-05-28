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Giriş Tarihi: 28.5.2021 22:57

'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Sakarya'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

'nın ilçesinde, arkadaşı ile birlikte maça gitmekten vazgeçen şahıs, yolda kaza geçirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'daki feci kaza, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Karasu çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K. ve Oğuz Han Sarı, İstanbul'da oynanan Sakaryaspor maçına gitmek için yola çıktı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Yolda maça gitmekten vazgeçen Oğuz Han Sarı idaresindeki 54 ABJ 053 plakalı otomobil çevreyolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Oğuz Han Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde araçtan yola düşen Sakaryaspor baskılı yastık ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sakarya'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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