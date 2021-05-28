Sakarya'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Oğuz Han Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde araçtan yola düşen Sakaryaspor baskılı yastık ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.