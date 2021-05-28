Şanlıurfa’da büyük yangın: Vatandaşlar yangını sınama izler gibi izlerken polis çileden çıktı

Alınan bilgilere göre yangın Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bulunan hal pazarında meydana geldi. Bir sebze-meyve dükkânında meydana gelen yangında dükkân alev alev yandı. Dükkânın önünde bulunan 2 tır da yandı.

Çevrede bulunanlar tarafından ihbar uzerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek dört bir koldan söndürme çalışması gerçekleştirdiler.

Meydana gelen yangında bir dükkân kullanılamaz hale gelirken yanında bulunan sebze yüklü 2 kamyonda yandı. İtfaiye ekipleri dükkân ve kamyonlarda soğutma çalışması Gerçekleştirdi vatandaşlar yangını sınama gizler gibi izlerken polis Kalabalığı dağıttı.