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Giriş Tarihi: 29.5.2021 00:06

'da iki aile arasında : 2 ölü, 3 yaralı

AA
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

'da iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Faik Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö. ile A Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

VALİ OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Devlet Hastanesinde yakınlarını kaybeden ailelerle görüşmesinin ardından olayla ilgili bilgi aldı.

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Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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