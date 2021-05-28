Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Faik Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.Ö. ile A Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 3 kişinin tedavisi devam ediyor.

VALİ OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Devlet Hastanesinde yakınlarını kaybeden ailelerle görüşmesinin ardından olayla ilgili bilgi aldı.