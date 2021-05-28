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Giriş Tarihi: 29.5.2021 00:08

"da silahlı kavga: 2 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfada silahlı kavga: 2 ölü

'nın ilçesinde iki aile arasında meydana gelen kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kavga akşam saatlerinde Hilvan ilçesine bağlı kırsal Faik (fik) Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ökte ve Demirkol ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Adil Ö, Muhittin Ö. ve Mahmut Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişide yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelem jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hilvan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavi yapılan yaralılardan bazıları Şanlıurfa'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan M.Ö ve A.Ö doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri kavganın çıktığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa"da silahlı kavga: 2 ölü
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