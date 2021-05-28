Şemdinli dağlarında silah sesleri yerine müzik melodileri yükseliyor

AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgede yapılan başarılı operasyonlar sayesinde artık huzur ve güvenin hakim olduğunu belirterek, bu topraklara da artık müzik seslerinin hiçbir zaman dinmeyeceğini söyledi. Başkan Saklı, kardeşliğin ve evliyaların bulunduğu bu kutsal topraklarda huzurun daim olunması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

ŞEMDİNLİ DAĞLARINDA 7 DİLDE MÜZİK EZGİLERİ YÜKSELİYOR

Şemdinli de müzik öğretmenliği yapan Ufuk Kantarcı, Şemdinli Belediyesi Müzik Okulu ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde oluşturdukları 13 kişilik koru ekibini faaliyete geçirerek çalışmalarına devam etti. Çeşitli enstrüman kurslarında koraya katılan öğrenciler 7 dilde türküler seslendirerek Şemdinli'de adeta müzik şöleni haline getirdi.

Hazırlamış oldukları türküleri Türkçe, Kürtçe, Azerice, Gürcüce, Makedonca, Lazca ve Zazaca dillerinde seslendirmeye başladılar. Müzik öğretmeni Kantarcı, pandemi koşullarından dolayı konserleri iptal etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Çalışmaları klip çekerek ölümsüzleştirmek istedik. Ülkemizin kültür zenginliğini en iyi bildiğimiz müzikle anlatmak amacıyla bir araya gelen koromuzla bu kliple Şemdinli'nin doğasını tanıtmış olduk" dedi. Çekimler Irak'ın sıfır noktasında yer alan Şemdinli'nin Alan, Aktütün, Konur, Altınsu köyleri ve bir zamanların çatışmaların dinmediği Gedik Tepe ile Gomane Dağı'nda yapıldı. Klipte Şemdinli Belediyesi bünyesinde bulunan müzik okulu korusu ''Sarı Gelin '' türküsünü Türkçe, Azerice ve Kürtçe sonrasında Gürcü Halk Türküsü ''Gelino'' yu seslendirdi.