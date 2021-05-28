Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı oruç tutulur mu, sevabı nedir?

İslam aleminin büyük merakla beklediği Şevval ayı geldi. Müslümanlar önemli günlerde ibadet etmek için şevval ayının başlangıç ve bitiş tarihini sorguluyor. Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur. İşte şevval ayı hakkında bilgiler…
Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan'ın bitişiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde başladı, 11 Haziran'da ise Muharrem ayının gelişiyle birlikte son bulacak.
Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, peş peşe tutulacağı gibi arka arkaya da tutulabilen nafile bir oruçtur. 30 günlük Şevval ayı içinde istenilen vakitte tutulabilir.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Şevval ayında 6 gün orucu bu ay içerisinde istenilen her vakitte tutulabilir. Art arda veya ara verilerek tutulmasında herhangi bir sakınca ve kural yoktur.