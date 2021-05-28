Şevval ayı ne zaman bitiyor? Şevval ayı oruç tutulur mu, sevabı nedir?

Hicri takvime göre Şevval ayı, Ramazan'ın bitişiyle birlikte 13 Mayıs tarihinde başladı, 11 Haziran'da ise Muharrem ayının gelişiyle birlikte son bulacak.

ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan orucunun devamında 6 gün olarak tutulan Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucu, peş peşe tutulacağı gibi arka arkaya da tutulabilen nafile bir oruçtur. 30 günlük Şevval ayı içinde istenilen vakitte tutulabilir.

ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Şevval ayında 6 gün orucu bu ay içerisinde istenilen her vakitte tutulabilir. Art arda veya ara verilerek tutulmasında herhangi bir sakınca ve kural yoktur.