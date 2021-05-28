Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini aldı. Kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrasında yeni aşamaya geçileceği bilinirken yeni kararları içeren genelgenin bu hafta sonu yayımlanması bekleniyor. Öte yandan milyonlar "29-30 Mayıs Bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, 1 Haziran'dan sonra hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere son kararda sokağa çıkma yasağı saatleri hafta sonunun tamamını kapsarken hafta içi ise 21.00-05.00 saatleri aralığında gerçekleşiyordu.

1 HAZİRAN'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti. Normalleşmenin ikinci aşaması 1 Haziran sonrası başlarken bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusu yeni genelgeyle belli olacak.